Presidente da Comissão de Saúde acompanha entrega do Hospital de Guajará-Mirim

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital, presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social (CSPAS) da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), participou, no último sábado (8), da inauguração do Hospital Regional Dr. Júlio Pérez Antelo, em Guajará-Mirim. Considerado um dos mais modernos da região, o hospital amplia o acesso à assistência médica para milhares de cidadãos, incluindo comunidades indígenas e ribeirinhas.



“A população de Guajará-Mirim e das comunidades próximas merece atendimento digno, sem precisar percorrer longas distâncias para acessar serviços de saúde. Essa unidade chega para suprir essa necessidade, com estrutura moderna e profissionais qualificados”, afirmou Luís do Hospital.



Equipado com tecnologia de ponta e preparado para atender casos de média e alta complexidade, o hospital conta com um quadro de mais de 350 profissionais, incluindo especialistas em cirurgia geral, ortopedia, emergência, pediatria, anestesiologia e ginecologia. A unidade já iniciou as operações com todos os profissionais contratados e preparados para atender a população.



“O desafio da saúde pública vai além da construção de hospitais; é preciso garantir que funcionem com qualidade e continuidade. Na Comissão de Saúde da Alero, nosso compromisso é assegurar um sistema bem estruturado, com profissionais capacitados e recursos adequados para atender, de forma eficiente, às necessidades da população”, destacou o deputado.



Luís do Hospital também parabenizou o governo estadual pelo empenho em entregar a unidade em pleno funcionamento. “Isso só foi possível graças ao compromisso do governador Marcos Rocha, do secretário de Saúde, Jefferson Rocha, e de toda a equipe da Sesau, que não mediram esforços para viabilizar essa estrutura e garantir um atendimento de qualidade à população”, ressaltou.



O deputado reconheceu, ainda, o trabalho exemplar da primeira-dama Luana Rocha à frente da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e ressaltou a importância da empresa Medical Systems, representada pelo CEO Roberto Ribeiro da Cruz, na gestão do hospital.

Texto: Diana Braga / Jornalista

Foto: Assessoria