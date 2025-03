Deputado Alex Redano é representado por assessor em cerimônia de entrega do hospital de Guajará-Mirim

No último sábado (08), a cidade de Guajará-Mirim esteve em festa, com a entrega, por parte do governo de Rondônia, do Hospital Regional Dr. Júlio Péres Antelo. O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), foi representado pelo assessor especial Adriano Rocha, que levou a mensagem de gratidão do parlamentar por mais esse presente à população da Pérola do Mamoré. “Alocamos emendas ao orçamento para vários setores do município, e ver as obras sendo executadas nos incentiva a trabalhar cada vez mais pela nossa população”, afirmou.

A estrutura do Hospital Regional de Guajará-Mirim Dr. Júlio Pérez Antelo, possui 72 leitos e foi projetado para realizar cerca de 900 atendimentos diários, desde exames a cirurgias. São 411 profissionais, entre médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, fonoaudiólogos, motoristas e equipe administrativa e técnica.

Adriano Rocha fez um agradecimento especial ao Secretário de Saúde, Jeferson Rocha, pelo empenho e dedicação ao atender todas as demandas solicitadas pelo deputado Redano. “Esse é verdadeiramente um trabalho de parceria. Sempre que vamos ao CPA, somos muito bem atendidos e temos os pedidos do gabinete do presidente Redano colocados em pauta e atendidos”, frisou Adriano.

“Feliz porque a Assembleia participou ativamente com liberação de emendas parlamentares de vários deputados estaduais para essa obra, com a Comissão de Saúde que trabalhou, fiscalizou e pediu o cumprimento dos projetos apresentados pelo executivo. O Governador está de parabéns por mais esta obra, e a Casa de Leis está sempre à disposição para, de mãos dadas, promover o crescimento e o desenvolvimento de todas as áreas do nosso estado”, disse Redano.

Texto: Eláine Maia/ Jornalista

Foto: Ednei Carvalho / Secom alero