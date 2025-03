Deputados participam da entrega do Hospital Regional de Guajará-Mirim, construído com apoio de emenda parlamentar

No último sábado (8), o Hospital Regional do município de Guajará-Mirim, Doutor Júlio Péres Antelo, que exerceu sua profissão com competência e dedicação ao povo da região, foi inaugurado e entregue à comunidade. Os deputados estaduais Dra. Taíssa (Podemos); Ezequiel Neiva (União Brasil); Ribeiro do Sinpol (PRD); Edevaldo Neves (PRD); Cláudia de Jesus (PT); Luís do Hospital (MDB) e o líder do governo na Assembleia Legislativa, Jean Oliveira (MDB), prestigiaram o evento e detalharam a contribuição da Assembleia Legislativa para a retomada e finalização das obras, por meio da liberação de emendas parlamentares.



O governador Marcos Rocha (União Brasil) agradeceu a parceria com a Assembleia Legislativa na liberação de recursos para que esse sonho se tornasse realidade. “Foram 14 anos de espera para essa entrega. Tenho consciência de que ninguém é bom sozinho, e essa união entre os poderes fez a diferença na vida de centenas de pessoas, tanto do Brasil quanto da Bolívia, onde os irmãos do estado vizinho também serão atendidos aqui”, destacou. O governador ressaltou que mais de R$ 40 milhões foram investidos na construção do hospital.

O Secretário de Saúde do Estado, coronel PM Jefferson Ribeiro da Rocha, destacou que o Hospital Regional de Guajará-Mirim oferece o que há de melhor e mais tecnológico na área da saúde. Ele afirmou que os cidadãos da região agora estão amparados e não precisarão mais sair de Guajará-Mirim em busca de atendimento.



A deputada Dra. Taíssa, bastante emocionada, compartilhou a alegria de participar de cada momento dessa conquista. “Estive em Brasília inúmeras vezes em busca de apoio, liberação de recursos, analisando o projeto e pedindo pelo povo de Guajará-Mirim. Destinei mais de R$ 8 milhões em emenda parlamentar para contribuir com essa obra e realizar esse sonho”, afirmou. A parlamentar enfatizou ainda que a essência do mandato é garantir que o recurso público retorne para a população.



O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Jean Oliveira (MDB), afirmou que o evento é histórico, pois permitirá a descentralização da saúde pública em Rondônia. “Temos trabalhado para trazer governabilidade, o que beneficia o Poder Executivo na implementação de políticas públicas em todo o estado. Sem dúvida, esta é a maior obra das últimas décadas, com um significado único, que é proporcionar qualidade de vida ao cidadão”, concluiu.





O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) destacou que a população da região da Pérola do Mamoré, que abrange os municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, recebe um grande presente que ficará para a história. “Por muitos anos, a população precisou se deslocar até Porto Velho para receber atendimento especializado, mas hoje a realidade é outra”, afirmou.



O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Luís do Hospital (MDB), afirmou que este modelo de saúde é o ideal para todo o estado de Rondônia e que a Casa de Leis tem trabalhado firmemente para torná-lo realidade.



A deputada Cláudia de Jesus (PT) parabenizou o governo estadual por promover dignidade à população. Como ex-presidente da Comissão de Saúde, destacou a importância da fiscalização, cobrança e do dever de garantir a descentralização da saúde. “Estamos felizes em fazer parte dessa história”, agradeceu.



A estrutura do Hospital Regional de Guajará-Mirim Dr. Júlio Péres Antelo impressiona pela sua grandiosidade. O hospital possui 72 leitos e foi projetado para realizar cerca de 900 atendimentos diários, incluindo exames e cirurgias. A população será atendida por uma equipe composta por 411 profissionais, entre médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, fonoaudiólogos, motoristas e equipe administrativa e técnica.

Ala Especial