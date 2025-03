Presidente Alex Redano entrega implementos agrícolas para fortalecer a produção no distrito de Rio Branco

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), realizou a entrega de importantes implementos agrícolas para a Associação Águas Claras, localizada na LC-18, no distrito de Rio Branco. A iniciativa visa fortalecer a produção local e impulsionar o desenvolvimento da região. Os equipamentos entregues incluem uma carreta basculante, um espalhador de calcário, uma ensiladeira e uma plantadeira, fundamentais para o avanço da agricultura familiar e a melhoria da produtividade dos agricultores locais.

Durante a solenidade de entrega, Alex Redano destacou a importância de investir no setor agrícola para garantir mais oportunidades e qualidade de vida para os produtores. “Nosso compromisso é fomentar o crescimento da agricultura familiar, oferecendo condições para que os trabalhadores tenham mais eficiência e melhores resultados em suas colheitas”, afirmou o parlamentar.

O ex-vereador Ci da 10, que solicitou a emenda para a aquisição dos equipamentos quando era presidente da Câmara de Campo Novo, também ressaltou a importância desse investimento para os agricultores da região. “Essa conquista é fruto de um trabalho conjunto para atender as necessidades dos produtores rurais, garantindo melhores condições para o desenvolvimento do setor agrícola e fortalecendo a economia local”, afirmou.

O Senhor Guilherme Pereira da Silva, presidente da Associação agradeceu o parlamentar pela entrega dos equipamentos, ressaltando que a modernização da produção facilitará o trabalho no campo e contribuirá para o fortalecimento da economia local. Para os associados beneficiados, os novos equipamentos representam um avanço significativo. Guilherme também é agricultor da região, destacou a importância dessa conquista. “Com esses implementos, nosso trabalho será muito mais produtivo e eficiente. Antes, enfrentávamos dificuldades para preparar a terra e plantar. Agora, temos mais condições de crescer e melhorar nossa produção”, disse.

Donizete, também produtora rural, reforçou o impacto positivo da entrega. “Esse apoio chega em um momento crucial. Com a plantadeira e a ensiladeira, poderemos otimizar o plantio e garantir alimento para os animais, o que é essencial para nossa subsistência e para a economia local”, afirmou.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas para o desenvolvimento rural em Rondônia, reafirmando o compromisso do deputado Alex Redano com o progresso do setor agropecuário no estado.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Fotos: Assessoria Parlamentar