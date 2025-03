Mulheres são homenageadas na Assembleia Legislativa de Rondônia

class="text-sm text-neutral-600 dark:text-neutral-400">Assembleia Legislativa conta com mais de mil mulheres servidoras (Rafael Oliveira I Jornalista Secom ALE/RO)

A segunda-feira (10) começou de maneira especial na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). As servidoras da Casa foram recepcionadas pelo Coral Vozes do Legislativo, que apresentou um repertório dedicado a elas, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.



A recepção foi organizada pelo Coral Vozes do Legislativo, que integra o Departamento de Cerimonial da Casa. O repertório incluiu as músicas: "Como é grande o meu amor por você", de Roberto Carlos; "Maria, Maria", de Fernando Brant e Milton Nascimento; "Coisa linda", de Leo Fressato e Tiago Iorc; e "Dona de mim", de Arthur Marques.



Coral apresentou um repertório dedicado às mulheres





A assessora jurídica da Alero Joseandra Reis destacou que a homenagem é uma demonstração de carinho e reconhecimento às servidoras da Casa. Já a assessora técnica Flavia Anes ressaltou a alegria de ser homenageada. "Chegar na segunda-feira e ser surpreendida com essa homenagem é gratificante; é um sinal de reconhecimento pelo nosso trabalho", enfatizou.



Na ocasião, também foram entregues lembranças às mulheres. "Este evento é uma forma de exaltar e homenagear as mulheres, que desempenham diversos papéis na sociedade, incluindo aqui na Assembleia, onde trabalham com leis que impactam a vida da população", destacou a assessora Luana Mitsue, que também é corista no coral.



Atualmente, a Alero conta com cinco deputadas: Claudia de Jesus (PT), Dra. Taíssa (Podemos), Gislaine Lebrinha (União Brasil), Ieda Chaves (União Brasil) e Rosângela Donadon (União Brasil). Além disso, dos 2.254 servidores da Alero, 1.120 são do sexo feminino.



O Dia Internacional da Mulher, comemorado mundialmente em 8 de março, tem suas origens nos movimentos feministas e trabalhistas do final do século XIX e início do século XX. Sua criação está relacionada às lutas das mulheres por direitos trabalhistas, igualdade salarial, condições dignas de trabalho e participação política.

