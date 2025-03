Deputado Jean Mendonça destina recursos para compra de micro-ônibus e garante transporte de pacientes em Espigão do Oeste

Em visita recente ao município de Espigão do Oeste, o deputado Jean Mendonça (PL) foi recebido pelo prefeito Professor Weliton (PL), vereadores e lideranças locais. Durante o encontro, o parlamentar entregou uma ordem bancária no valor de R$ 500 mil, que será utilizado para a aquisição de um micro-ônibus destinado ao transporte de pacientes que necessitam de atendimento especializado em Porto Velho.

O prefeito Professor Weliton destacou o compromisso do deputado em apoiar o desenvolvimento do município, com mais de R$ 5 milhões em recursos destinados a melhorias nas áreas urbana e rural. Entre as ações, está a liberação de R$ 2,5 milhões para a pavimentação asfáltica do trecho que liga a Estrada do Calcário à Comunidade Rei Davi. "Essa é uma antiga reivindicação dos moradores, que sofrem com a poeira na seca e com o isolamento durante as chuvas", afirmou o prefeito.



Além disso, Jean Mendonça tem trabalhado para viabilizar recursos para a compra de implementos agrícolas e a recuperação de estradas rurais, beneficiando associações de produtores rurais. Na área da educação, o parlamentar atendeu a demandas de alunos, professores e direção, e liberou recursos para a instalação de uma subestação de energia nas escolas Aurélio Buarque de Holanda e Brás Cubas.



O deputado também destinou recursos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Espigão do Oeste, viabilizando a compra de equipamentos e a construção da primeira sala multisensorial de Terapia Snoezelen no município. A iniciativa atendeu a uma solicitação do ex-vereador Zonga Schultz. No âmbito esportivo, os atletas da equipe de karatê Dragões do Norte receberam apoio financeiro para participar de uma competição internacional, reforçando o incentivo ao esporte na região.



Durante sua agenda, Jean Mendonça reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de Espigão do Oeste e destacou a importância da parceria com o prefeito e os vereadores Severino Schulz (PDT), Genezio Mateus (PL) e professor Hermes (PL). "Essa união vai trazer muitos benefícios para a população do campo e da cidade", assegurou o deputado, reforçando o trabalho conjunto para garantir que as ações cheguem de forma ágil aos moradores.



Texto: Carlos Henrique | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar