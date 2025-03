Secretaria da Agricultura e Pecuária reforça compromisso com o desenvolvimento sustentável do agronegócio catarinense

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

Sob novo comando, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária reforça o compromisso com o agronegócio catarinense. O deputado Federal licenciado Carlos Chiodini foi nomeado como secretário de Estado da Agricultura e Pecuária pelo governador Jorginho Mello, na última quarta-feira, 5.

Ao assumir a Secretaria, Chiodini reafirmou o compromisso com o setor, destacando o enorme potencial de Santa Catarina na agricultura e pecuária. “Santa Catarina é um exemplo de preservação ambiental e se destaca pela sua produção diversificada e competitiva e pela força da agricultura familiar. Nossos produtos do agro chegam a mais de 200 países. Vamos trabalhar de forma integrada com a Epagri, Cidasc, Ceasa e com toda a cadeia produtiva para implementar políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável e a inovação no campo”, afirmou Chiodini.

O secretário destacou as ações prioritárias para gestão, com foco no fortalecimento dos programas de apoio direto ao agricultor, buscando fomentar mais renda e condições para que o produtor invista nas suas propriedades e permaneça no campo. “Nosso objetivo é garantir que os produtores tenham acesso a recursos e apoio para que possam crescer e prosperar”, ressaltou.

Foto: Reprodução/Secom SC

Na área de infraestrutura, uma das prioridades será a pavimentação rural, com o intuito de facilitar o escoamento da produção e melhorar a qualidade de vida dos produtores catarinenses. Em relação à inovação e tecnologia, o secretário ressaltou a importância de parcerias com os municípios para ampliar o acesso a equipamentos agrícolas e incentivar a adoção de novas tecnologias.

Chiodini também defendeu a simplificação de processos e a redução da burocracia para agilizar e aumentar a competitividade do agronegócio. “Sou grato ao governador Jorginho Mello pela confiança, e assumo este desafio com muito entusiasmo. Vamos dialogar com todos os setores da agricultura e pecuária para construirmos soluções conjuntas e fortalecer o nosso agronegócio”, reforçou Chiodini.