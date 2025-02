Governo do Tocantins encerra 1ª edição da Caravana da Produção de Grãos apresentando alternativa de plantio de arroz em terras altas, em Miracema

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec), e parceiros envolvidos na 1ª Caravana da Produção de Grãos, encerrou nessa quinta-feira, 27, as atividades de interação e transferência de tecnologia agrícola na Fazenda Irmãos Fernandes, no município de Miracema do Tocantins, região central do estado. Na propriedade, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer uma alternativa para a cultura do arroz em terras altas (sequeiro), como opção de plantio na janela de produção da soja.

A 1ª edição da Caravana da Produção de Grãos é uma iniciativa do Governo do Tocantins que teve como propósito dar visibilidade aos empreendimentos rurais, compreender as demandas dos produtores e conhecer as tecnologias utilizadas nas diversas culturas agrícolas, percorrendo regiões estratégicas da produção agrícola tocantinense: Silvanópolis, Peixe, Gurupi, Figueirópolis, Lagoa da Confusão, Caseara, Araguacema e Miracema. Além disso, o evento proporcionou um espaço para diálogo entre pesquisadores, consultores e agricultores sobre os desafios e oportunidades do setor no estado.

Ao encerrar a Caravana, o diretor de Agricultura, Agronegócio e Pecuária, José Américo Vasconcelos, fez uma avaliação positiva dos dias percorridos nas propriedades. “Foi uma experiência excelente estar junto aos produtores no campo. Nestes dias, pudemos conhecer os diversos sistemas de plantio agrícola, ouvir as demandas dos produtores e acompanhar as tecnologias aplicadas em cada propriedade. Tudo isso contribui para pensarmos em políticas públicas voltadas para a melhoria da produção agrícola, uma das principais atividades econômicas do Tocantins”, destacou.

Produtor

Durante a visita técnica, um dos proprietários da Fazenda Irmãos Fernandes, Adriano Fernandes, explicou por que optou pelo plantio do arroz sequeiro aliado à produção de soja. “Escolhemos o plantio do arroz sequeiro, com a cultivar BRS A502, por alguns motivos. A chuva chegou um pouco atrasada neste ciclo, o que atrasou o plantio da soja. Como o arroz estava na sua janela ideal de plantio, optamos por ele como alternativa. Se tivéssemos insistido na soja, o potencial da planta poderia ser menor. Para este primeiro plantio experimental, esperamos colher cerca de 80 sacas por hectare, em uma área de 200 hectares”, explicou o produtor.

Produção de grãos e perspectivas para o agronegócio no Tocantins

Com uma safra promissora para 2024/2025, o Tocantins segue em crescimento na produção de grãos. Segundo o engenheiro agrônomo da Seagro, Thadeu Teixeira Júnior, os dados do 5º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) apontam um crescimento de 10,7% na produção total de grãos no estado, alcançando 8,5 milhões de toneladas, em comparação com os 7,6 milhões da safra anterior. A área plantada também deve crescer 2,9%, totalizando 2,26 milhões de hectares.

Thadeu Teixeira destaca ainda que o Tocantins se consolidou como o terceiro maior produtor de arroz do país, com destaque para o cultivo em várzeas na região de Lagoa da Confusão. Além disso, o estado tem apresentado forte desempenho na balança comercial, com exportações de soja em grão, milho grão e carne bovina representando mais de 79% do total das exportações tocantinenses, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

“Mesmo diante das oscilações do mercado, o agronegócio tocantinense se mostra resiliente e em constante crescimento. Os produtores têm investido em tecnologia e sustentabilidade, fatores essenciais para mantermos a competitividade e a rentabilidade do setor”, afirmou o engenheiro agrônomo.

A Caravana da Produção de Grãos demonstrou a importância do diálogo entre setor produtivo e governo, reforçando o compromisso do Tocantins com o desenvolvimento da agricultura. Com desafios a superar e novas oportunidades no horizonte, o estado se posiciona cada vez mais como um importante polo agropecuário do Brasil.

Um dos proprietários da fazenda, Adriano Fernandes, explicou o plantio do arroz sequeiro em sua propriedade - Guilherme Alves/Governo do Tocantins

Diretor de Agricultura Agronegócio e Pecuária, José Américo, fez o encerramento da Caravana da Produção na Fazenda Irmãos Fernandes, em Miracema do Tocantins - Guilherme Alves/Governo do Tocantins