Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária trabalha para ampliar rede de prevenção ao granizo

Para proteger as lavouras catarinenses e garantir a tranquilidade dos agricultores, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) está trabalhando para ampliar a abrangência do sistema antigranizo no Estado. Nesta semana, o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, se reuniu com o secretário de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, Mário Hildebrandt para propor parceria na elaboração do Programa Estadual de Prevenção de Granizo, para fortalecer essa rede de proteção e diminuir os impactos na agricultura.

O sistema antigranizo está em operação em 11 municípios catarinenses, por meio de convênio firmado com a SAR. Em 2023 e 2024 foram repassados mais de 2,2 milhões do Governo do Estado para instalação e operacionalização desse sistema, que ajuda a reduzir os danos do granizo nas lavouras ao formar pedras de gelo menores que se desintegram antes de atingirem o solo. Os municípios que já firmaram o convênio são: Calmon, Caçador, Fraiburgo, Lebon Régis, Macieira, Matos Costa, Rio das Antas, Tangará, Videira, Pinheiro Preto e Timbó Grande.

Para esse ano os recursos foram ampliados, a estimativa é que sejam destinados R$ 3,8 milhões para a operacionalização desse sistema no Estado. “Teremos mais recursos e buscamos novas parcerias para levar para todo Estado esse sistema que está dando certo. O objetivo é ampliar essas parcerias com Defesa Civil e Epagri/Ciram para que esses equipamentos sejam automatizados, facilitando assim a detecção do granizo nas áreas rurais”, afirma o secretário Colatto.

De acordo com o secretário Mário Hildebrandt, da Proteção e Defesa Civil, a instituição está totalmente comprometida em apoiar a ampliação das tecnologias de previsão, reconhecendo a importância de agir antecipadamente para mitigar os danos causados pelo granizo.

“Termos a condição de prever com maior antecedência a queda de granizo é fundamental para minimizar os danos em vários setores da economia, principalmente na agricultura, e a Proteção e Defesa Civil está totalmente comprometida em colaborar com a implementação das tecnologias necessárias. Nossa equipe técnica irá trabalhar de forma coordenada com a Secretaria da Agricultura e os outros órgãos, com o objetivo de garantir respostas rápidas e eficientes, fortalecendo ainda mais a proteção das lavouras e com isso melhorando ainda mais a vida dos catarinenses”, conclui Hildebrandt.

