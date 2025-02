Tecpar vai participar de conferência internacional sobre febre aftosa em Curitiba

Prestes a ser reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como livre de febre aftosa sem vacinação, o Brasil foi escolhido para sediar a conferência internacional “Prevenção da febre aftosa: salvaguardando a pecuária, meios de subsistência e economias”, que ocorrerá em Curitiba, nos dias 18 e 19 de março. O Paraná já tem esse "selo" desde 2021.

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), referência na área de saúde animal, é parceiro do evento, organizado pelo TAFS Forum, organização suíça sem fins lucrativos que atua no campo da saúde animal e segurança alimentar.

Na ocasião, são esperadas autoridades brasileiras, como o ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Carlos Fávaro, representantes do Governo do Paraná, secretários estaduais de todo o País, e representantes de governos, empresas e instituições governamentais da América Latina.

O Tecpar, único fornecedor da vacina antirrábica veterinária ao Ministério da Saúde e que hoje constrói o novo Laboratório de Pesquisa e Produção de Insumos para Diagnósticos Veterinários, para produzir insumos para o diagnóstico da brucelose, tuberculose e leucose bovina, deve anunciar uma nova frente de atuação veterinária durante o evento, com ações para o controle da febre aftosa.

De acordo com o diretor-presidente do Tecpar, Celso Kloss, a febre aftosa continua sendo um desafio significativo para a saúde animal com consequências globais de longo alcance e o evento é uma oportunidade de debater impactos da doença.

“A América do Sul tem um histórico notável de esforços dedicados ao controle da doença, que levaram à sua erradicação, por meio da vacinação, na maioria dos países do continente. A cessação da vacinação preventiva marca uma mudança significativa nas estratégias tradicionais de controle da febre aftosa na região, trazendo novos desafios e riscos”, observa.

O Paraná vai completar quatro anos em 2025 com o status de área livre de febre aftosa sem vacinação. A conquista é fruto de mais de 50 anos de trabalho e parceria entre iniciativa privada, entidades representativas do agronegócio e governo estadual. A campanha de vacinação, que acontecia duas vezes por ano, foi substituída pela de atualização de rebanhos. O cadastro é obrigatório para garantir a rastreabilidade e a sanidade dos animais.

O diretor executivo do TAFS Forum, Patrik Buholzer, salienta que o foco do evento será a preparação de emergências relacionadas com o controle da febre aftosa, com ênfase em estratégias de prevenção e mitigação de riscos. “Neste evento, os principais atores dos setores público e privado envolvidos em saúde animal e agropecuária, bem como especialistas acadêmicos, são convidados a discutir os últimos desenvolvimentos e desafios relacionados com febre aftosa e a compartilhar suas ideias sobre o controle da doença na América do Sul”, explica Buholzer.

A conferência “Prevenção da febre aftosa: salvaguardando a pecuária, meios de subsistência e economias” será realizada nos dias 18 e 19 de março na sede do Sebrae-PR (Rua Cyro Vellozo, 59 – Prado Velho).

FEBRE AFTOSA– A febre aftosa é uma doença causada por um vírus altamente contagioso, com impacto econômico significativo, acometendo principalmente os animais de produção como bovinos, suínos, caprinos, ovinos e outros animais, em especial os de cascos bipartidos (cascos fendidos). A doença é raramente fatal em animais adultos, mas pode causar mortalidade entre os animais jovens.