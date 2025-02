Na região oeste do estado, Governo do Tocantins apresenta aos produtores rurais tecnologias de ponta para o cultivo de grãos

Caravana da Produção de Grãos encerra nesta quinta-feira, 27, no município de Miracema do Tocantins, região central do estado - Foto: Guilherme Alves/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins apresentou, nessa quarta-feira, 26, para produtores e técnicos da Fazenda Veneza II (Uniggel Sementes), na região oeste do estado, tecnologias de ponta utilizadas no plantio da soja. A ação faz parte daCaravana da Produção de Grãos, expedição agrícola realizada por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) e parceiros, iniciou na segunda-feira, 24, com os objetivos de dar visibilidade aos empreendimentos rurais, compreender a realidade dos produtores e conhecer as tecnologias utilizadas.

O gerente de Agricultura da Seagro, Francisco Alves Lima, destacou que as visitas às propriedades rurais proporcionam a troca de conhecimentos e acesso às informações sobre diversas tecnologias aplicadas ao manejo, cultivo e colheita da produção de grãos. “Além de conhecermos as práticas de manejo adequado para alcançar alta produtividade nas lavouras, discutimos também sobre as tecnologias de precisão automatizadas na produção agrícola, que são ferramentas essenciais para o desenvolvimento e crescimento do setor”, pontuou.

O representante comercial de vendas da Fazenda Veneza II (Uniggel Sementes), Marco Antônio Rodrigo Capanema, ressaltou a importância da caravana paraa integração entre produtores e especialistas do setor. “Essa é uma iniciativa louvável, pois nos permite acompanhar de perto como funciona nosso sistema de produção, desde o plantio até a colheita. Isso fortalece ainda mais o nosso conhecimento e impulsiona a agricultura, uma das principais atividades econômicas do Tocantins”, enfatizou.

Produção

Na Fazenda Veneza II são cultivadas soja e feijão, com a soja voltada tanto para grãos comerciais quanto para sementes. A propriedade possui 2,4 mil hectares de área plantada, com mais 1 mil hectares destinados a futuras expansões.

Além disso, a fazenda cultiva o feijão mungo preto, pelo segundo ano consecutivo, em uma área de 2,8 mil hectares, sendo que cerca de 90% da produção é destinada à exportação.

Visita à Fazenda Araguacema

No período da tarde, a comitiva seguiu para a Fazenda Araguacema, do Grupo Schmidt, também na região oeste do estado. No local, os participantes conheceram as tecnologias aplicadas ao cultivo de soja e milho.

Integrante do grupo, Davi Schmidt, enfatizou que aCaravana da Produção de Grãosproporcionou uma visão abrangente sobre tecnologias utilizadas no Tocantins. “Nestes três dias, pudemos conhecer a diversidade produtiva do estado. Essa ação é mais um incentivo para impulsionar a agricultura tocantinense”, salientou.

Na Fazenda Araguacema, a expectativa é colher 11,9 mil toneladas de soja, em uma área de 3,2 mil hectares; e 3,7 mil toneladas de milho safrinha, em uma área de 800 hectares.

