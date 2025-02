Caravana da Produção de Grãos, realizada pelo Governo do Tocantins, segue com apresentações de tecnologias agrícolas no sul do Tocantins

Caravana da Produção segue com suas atividades nesta terça-feira, 25 - Foto: Guilherme Alves/Governo do Tocantins

A Caravana da Produção de Grãos seguiu sua programação nesta terça-feira, 25, com atividades voltadas à transferência de tecnologias e à integração do setor agrícola, reunindo produtores e técnicos na Fazenda Gisata, em Figueirópolis, região sul do Tocantins. A expedição, que teve início na última segunda-feira, 24, com o propósito de percorrer 1.400 km e passar por oito municípios, encerrando na quinta-feira, 27, em Miracema.

Realizada pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) e de parceiros, a Caravana objetiva dar visibilidade aos empreendimentos rurais, compreender as demandas dos produtores e conhecer as tecnologias utilizadas nas diversas culturas agrícolas. Além disso, proporciona um espaço para diálogo entre pesquisadores, consultores e agricultores sobre os desafios e as oportunidades do setor no estado.

O diretor de Agricultura, Agronegócio e Pecuária da Seagro, José Américo Vasconcelos, destacou a importância das atividades da expedição como verdadeiras aulas práticas de aprendizado agrícola. “Estamos no segundo dia da expedição, visitando propriedades rurais e ouvindo as demandas dos produtores de grãos do estado. Aqui, reunimos instituições que podem contribuir para o avanço da agricultura tocantinense e demonstramos a força do agro no Tocantins”, ressaltou.

Para o produtor e consultor da Fazenda Gisata, Daniel Cerri, a Caravana representa uma oportunidade única de troca de conhecimentos entre governo e produtores. “Essa ação contribui muito para o desenvolvimento da agricultura do estado, pois possibilita que produtores conheçam novas tecnologias e compartilhem experiências”, afirmou.

Participantes

A engenheira agrônoma da Adapec, Dayane Barros da Silva, ressaltou que a Caravana amplia os conhecimentos técnicos tanto para os produtores quanto para as instituições governamentais envolvidas. “É uma grande oportunidade para conhecermos de perto a realidade das lavouras, as demandas dos produtores e as questões relacionadas à fiscalização sanitária, permitindo melhorias nos processos produtivos”, explicou.

O produtor rural Davi Schimidt, que tem propriedades agrícolas na Bahia e em Araguacema, Tocantins, enfatizou que a iniciativa fortalece a agricultura local. “Essa parceria entre governo e produtores incentiva a produção de qualidade, amplia os horizontes do setor e agrega valor ao desenvolvimento da agricultura tocantinense”, avaliou.

Dados da Fazenda Gisata

A Fazenda Gisata cultiva soja, milho e algodão em uma área de 3.100 hectares. A expectativa para esta safra é: algodão, com 300 arrobas colhidas em uma área de 80 hectares; soja, sendo 25% da colheita já realizada, com projeção de 13 mil toneladas; e o milho safrinha está em fase de plantio.

Atividades da tarde

No período da tarde, a Comitiva da Produção visitou a Fazenda Dois Rios, em Lagoa da Confusão, no oeste do estado, para conhecer as tecnologias aplicadas na propriedade.

