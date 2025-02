Governador anuncia investimentos para o agronegócio durante abertura do 29º Show Tecnológico Copercampos

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

O governador Jorginho Mello anunciou investimentos para o agronegócio catarinense, nesta terça-feira, 25, durante a abertura oficial do 29º Show Tecnológico Copercampos, em Campos Novos. Foi assinado um protocolo de intenções com a Copercampos para viabilizar a implantação da primeira usina de etanol à base de cereais em Santa Catarina e foram entregues 39 equipamentos agrícolas para 21 municípios. O evento, um dos mais importantes do setor, reúne produtores, pesquisadores e empresas para apresentar novas tecnologias e soluções.

“Estou aqui para trazer anúncios importantes como essa usina para produção de etanol à base de cereais. Sem dúvidas, será um grande avanço. Nosso agro é forte e precisa de todo o nosso apoio. Estamos com projeto de implementar voos regionais ligando nossas cidades e encurtando distâncias. Temos muitos programas de linhas de crédito para apoiar nossos produtores rurais”, destacou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

O protocolo de intenções foi formalizado pelo governador Jorginho Mello e pelo presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca. Com esse compromisso, o Estado garantirá incentivos econômicos e fiscais para viabilizar a implantação da primeira usina de etanol à base de cereais em Santa Catarina. Em contrapartida, a Copercampos investirá R$ 200 milhões na construção da usina, que deverá gerar 100 empregos diretos e 800 indiretos, além de uma produção estimada de 36 milhões de litros de etanol de milho no primeiro ano de operação.

Na ocasião, o governador também entregou a Licença Ambiental Prévia de Instalação, concedida pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), ao presidente da Copercampos, garantindo mais um passo para a concretização do empreendimento.

Equipamentos

Foto: Reprodução/Secom SC

Foram entregues ainda 39 equipamentos agrícolas para 21 municípios do Meio-Oeste, um investimento de R$ 1,7 milhão de emendas parlamentares e do Poder Executivo.

O governador entregou ainda uma ambulância e um caminhão de combate a incêndios, resultado de uma parceria entre Estado, município e cooperativa. A Copercampos fez a doação do caminhão, avaliado em R$ 200 mil, para o Corpo de Bombeiros Militar. Um convênio entre o CBMSC e a Prefeitura de Campos Novos garantiu a transformação do caminhão em um veículo de combate a incêndio, bem com a aquisição da ambulância. O Governo do Estado investiu R$ 677 mil por meio de convênio, sendo R$ 307 mil na transformação do caminhão e R$ 370 mil na aquisição da ambulância.

Foto: Reprodução/Secom SC

“O nosso evento aqui se realiza não só nesses três dias. Aqui é um trabalho que existe o ano inteiro, com pesquisa, validação de defensivos, de fertilizantes. Temos VCUs de sementes, lançamento de sementes. Então é um trabalho que é constante. E pra encerrar todo esse trabalho de pesquisa, realizamos esse evento para os produtores olharem o que está sendo feito, as inovações, as tecnologias novas, lançamento de variedades. Então, isso tudo é muito importante para o Coopercampos e mais ainda para o produtor rural, que é ele que leva daqui o conhecimento para aplicar na sua propriedade”, acrescentou o Presidente da Coopercampos, Luiz Carlos Chiocca.

O Show Tecnológico Copercampos vai até o dia 27 de fevereiro, com palestras, demonstrações e oportunidades de negócios para os participantes.