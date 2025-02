Governo do Tocantins abre a Caravana da Produção de Grãos destacando tecnologias avançadas da agricultura no estado

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) e de parceiros do setor agropecuário, deu início nesta segunda-feira, 24, à 1ª edição da Caravana da Produção de Grãos. A abertura ocorreu na Fazenda São José, no município de Silvanópolis, região central do estado. A expedição percorrerá um total de 1.400 km, visitando oito municípios, e será concluída na quinta-feira, 27.

Durante a solenidade de abertura, o secretário de Agricultura e Pecuária, Jaime Café, destacou a importância da Caravana para a troca de informações e conhecimentos voltados ao fortalecimento da agricultura tocantinense.

"O Tocantins tem na agropecuária sua principal base econômica. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária e da Agência de Defesa Agropecuária, em parceria com produtores rurais e empresas do setor, promove a primeira edição da Caravana da Produção, com o objetivo de proporcionar maior visibilidade aos empreendimentos rurais, compreender a realidade dos produtores e conhecer as tecnologias utilizadas na produção", ressaltou o secretário.

Jaime Café ainda destacou que o avanço da produção agrícola no estado é impulsionado pelo uso de tecnologias avançadas no campo e pelo compromisso com uma produção sustentável, aliando eficiência econômica à responsabilidade social e ambiental.

Tecnologias no campo

Para o produtor José Lima Filho, um dos proprietários da Fazenda São José, a Caravana da Produção é uma oportunidade estratégica para demonstrar e compartilhar as inovações tecnológicas adotadas no campo. "É um grande prazer receber essa atenção do Governo do Estado e integrar essa iniciativa. Essa troca de experiências nos permite conhecer e apresentar as tecnologias que utilizamos para aumentar a produção e a produtividade na nossa fazenda", afirmou.

A Fazenda São José investe fortemente na produção de soja, milho e arroz. Para a safra 2024/2025, os produtores estimam um recorde de produção de grãos. Em uma área plantada de 1.050 hectares, a expectativa é colher 70 mil sacas de soja, atingindo uma produtividade de 73 sacas por hectare, um excelente desempenho.

Além disso, a fazenda prevê 100 sacas por hectare de arroz cultivado em 40 mil hectares e 80 mil sacas de milho em uma área de 850 hectares.

Visita à Fazenda Guanabara

No período da tarde, a Caravana da Produção seguiu para a Fazenda Guanabara, no município de Peixe, onde foram apresentadas as tecnologias empregadas na propriedade.

Segundo o gerente Cleiton Araújo Leal, a fazenda cultiva soja, milho, algodão e sorgo em uma área total de 1.800 hectares. "Estamos iniciando a colheita da soja, que já alcançou 5% da área plantada. Nossa expectativa para esta safra é colher cerca de 140 mil toneladas de grãos, um aumento de 30% em relação ao ciclo anterior", ressaltou Cleiton.

Palestra sobre o mercado de grãos

A Caravana da Produção também conta com uma série de atividades para debater o potencial da produção agrícola tocantinense.

Ainda na noite desta segunda-feira, em Gurupi, será realizada a palestra "Perspectivas para a Produção de Grãos na Safra 2024/2025", ministrada pelo especialista Paulo Molinari.

O evento abordará tendências para soja, milho e algodão, os impactos do cenário global sobre os preços e estratégias para que os produtores garantam melhores resultados no mercado.

Guilherme Alves/Governo do Tocantins

Guilherme Alves/Governo do Tocantins