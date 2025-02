Promovida pelo Governo do Tocantins, Caravana da Produção de Grãos percorrerá oito municípios nesta semana

Expedição agrícola tem como foco as culturas de soja, milho, arroz, feijão e algodão - Foto: Seagro/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), em conjunto Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), e demais apoiadores, realizará de segunda-feira, 24, até a quinta-feira, 27, a 1ª edição da Caravana da Produção de Grãos.

A expedição agrícola percorrerá os municípios de Silvanópolis, Peixe, Gurupi, Figueirópolis, Lagoa da Confusão, Caseara, Araguacema e Miracema, regiões estratégicas da produção agrícola tocantinense. As inscrições seguem abertas e os produtores interessados em participar devem preencher o formulário, por meio dolink. Mais informações podem ser consultadas pelo telefone (63) 9 9954-1830.

A iniciativa tem como objetivos dar visibilidade aos empreendimentos rurais, compreender a realidade dos produtores e conhecer tecnologias utilizadas nas diversas culturas, como a de soja, milho, arroz, feijão e algodão. Além disso, será uma oportunidade para debater com pesquisadores, consultores e agricultores os principais desafios e oportunidades do setor agrícola no estado.

O gerente de Agricultura da Seagro, Francisco Alves Lima, destaca que a produção de grãos no Tocantins tem crescido significativamente nos últimos anos, impulsionada principalmente pela cultura da soja. “O estado não se limita à soja e tem investido na diversificação da produção, com destaque para o milho, o arroz e o algodão, buscando atender às demandas do mercado e fortalecer a economia local”, pontua.

O gerente de Agricultura também enfatiza quea adoção de tecnologias modernas, como o plantio direto, a agricultura de precisão e o uso de sementes de alta qualidade, tem sido fundamental para o aumento da produtividade e a otimização do uso dos recursos naturais. “A sustentabilidade também é uma preocupação crescente, com a implementação de práticas agrícolas que visam à preservação do meio ambiente e à redução do impacto ambiental da produção”, ressalta.