Marcos do Val volta a criticar decisões de Moraes sobre seu mandato

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) voltou a criticar, em pronunciamento nesta quarta-feira (11), medidas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra a sua atuação parlamentar. Moraes determinou o bloqueio do passaporte diplomático de Marcos do Val e também de suas redes sociais.

— A Constituição Federal consagra o direito à liberdade de expressão como um dos pilares da nossa democracia. Tirando-me o direito de falar, [Moraes] está atacando a democracia — afirmou.

Marcos do Val relatou que a Advocacia do Senado Federal fez um pedido para que Moraes volte atrás nas decisões. O processo corre sob sigilo e o seu conteúdo não pode ser divulgado. O senador afirmou que não vai se deixar intimidar pela situação.

— Quem está dentro da lei sou eu, representando não só o meu estado, Espírito Santo, como também o Brasil. Como representante eleito, tenho o dever de questionar e fiscalizar. É o que eu estou fazendo aqui, e [Moraes] está tentando me impedir. Tenho o dever de questionar, de fiscalizar e de expor minha visão em defesa da sociedade.