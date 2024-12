CAE sabatina indicados para diretorias do Banco Central

Três indicados para cargos de diretoria no Banco Central devem ser sabatinados na terça-feira (10), a partir das 9h, pela ' . São eles: Nilton José Schneider David, Izabela Moreira Correa e Gilneu Francisco Astolfi Vivan.

As indicações foram feitas pela Presidência da República e visam preencher duas vagas decorrentes de términos de mandato e também a vaga deixada por Gabriel Galípolo (que teve o nome aprovado para a presidência da instituição).

Entre outras atribuições, o presidente e os diretores do Banco Central compõem a diretoria colegiada da instituição, que define e aprova as orientações para a atuação da entidade, e também compõem o Comitê de Política Monetária (Copom), que define a taxa básica de juros da economia — a Taxa Selic.

Os indicados

Uma das três indicações é a de Nilton José Schneider David ( MSF 58/2024 ), para ocupar a vaga decorrente da indicação Gabriel Galípolo para o cargo de presidente do Banco Central — Galípolo já teve o nome aprovado pelo Senado e deve tomar posse em janeiro de 2025. A indicação de Nilton José Schneider David — que é chefe de operações de tesouraria do Brasco — tem como relator o senador Rogério Carvalho (PT-SE).

Outra indicação é a de Izabela Moreira Correa ( MSF 59/2024 ), para a vaga decorrente do fim do mandato de Carolina de Assis Barros em 31 de dezembro. A relatora da indicação é a senadora Zenaide Maia (PSD-RN). Atualmente, Izabela é secretária de Integridade Pública da Controladoria-Geral da União (CGU).

Também deve ser sabatinado Gilneu Francisco Astolfi Vivan ( MSF 60/2024 ), para a vaga decorrente do término do mandato de Otávio Ribeiro Damaso em 31 de dezembro. Atualmente, Gilneu é chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor) do Banco Central.O relator de sua indicação é o senador Nelsinho Trad (PSD-MS).