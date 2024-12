Comissão discute a criação do Dia do Espírito Esportivo

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados discute na quarta-feira (11) a criação do Dia Nacional do Espírito Esportivo. O debate atende a pedido do deputado Douglas Viegas (União-SP) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 3.

A audiência será interativa, confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

"O espírito esportivo refere-se à atitude e ao comportamento que valoriza a ética, o respeito e a integridade dentro de uma competição esportiva. Envolve aceitar regras, respeitar adversários, encarar vitórias e derrotas com dignidade", afirma Viegas.

Homenagem

A data deverá ser comemorada em 29 de agosto, em alusão ao dia que o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, liderando a Maratona dos Jogos Olímpicos de Atenas (2004), foi empurrado para fora da prova por um espectador.

"Vanderlei reuniu forças e voltou para a corrida, mas acabou sendo ultrapassado por dois competidores", relembra Viegas. "Ele mostrou toda a sua grandeza ao comemorar, de braços abertos, a terceira colocação. Em nenhum momento, pensou em desistir ou reclamar por lhe ter sido tirada a chance de conquistar o ouro olímpico."

Posteriormente, o maratonista brasileiro foi homenageado com a Medalha Pierre de Coubertin, honraria concedida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) a pessoas que demonstram grande espírito esportivo.

Debate obrigatório

A criação de dias comemorativos precisa ser precedida de debate público. Isso porque a Lei 12.345/10 exige que o projeto que sugerir a instituição da data comprove a realização de consultas com amplos setores da população."