Magno Malta defende apoio brasileiro à Ucrânia em meio a guerra com a Rússia

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (4), o senador Magno Malta (PL-ES) relatou sua visita à Ucrânia numa comitiva de parlamentares brasileiros, no fim de semana, e destacou a relevância do Brasil para o povo ucraniano em meio à guerra com a Rússia. Malta lembrou o encontro que senadores brasileiros tiveram com o presidente Volodymyr Zelensky, enfatizando o reconhecimento do líder ucraniano ao apoio brasileiro. O parlamentar defendeu a possibilidade de uma visita de Zelensky ao Brasil.

— Nós temos, inclusive, um requerimento meu, aprovado desde o ano passado, que está pendente de aprovação na Comissão de Relações Exteriores (CRE) para que a gente possa receber o presidente Zelensky aqui no Senado. Ele se dispôs a vir ao Senado. Então, por que é que o Brasil está com dois pesos e duas medidas nessa história? Por que é que o Brasil estende tapete vermelho, recebe a delegação da Rússia e não recebe a da Ucrânia? O requerimento está na comissão e não foi votado ainda. Basta colocar em pauta — disse.

Malta também lamentou o sofrimento vivido pelos ucranianos e enfatizou a importância de apoio internacional ao país. O senador criticou supostas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre guerra, durante encontro do G20, que, segundo ele, simplificaram a gravidade do conflito e desvalorizaram a luta do povo ucraniano.

— O desrespeito à Ucrânia e aos cidadãos ucranianos, dizendo que a guerra se resolve tomando uma cerveja e uma pinga na porta de um bar, e está tudo certo. A segunda pérola é que o Zelensky pode resolver a guerra, é só entregar o território e tudo se resolve. Alguém que fala isso tem complexo de MST, de invasão de terra, sem respeitar a propriedade privada — destacou.