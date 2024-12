Marcio Bittar se manifesta contra projeto que legaliza jogos de azar

O senador Marcio Bittar (União-AC), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (4), manifestou-se contra o projeto que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos, legaliza o jogo do bicho e permite apostas em corridas de cavalos ( PL 2.234/2022 ). A proposta autoriza a instalação de cassinos em polos turísticos ou em complexos integrados de lazer.

Ao expressar preocupação com o impacto do crime organizado na economia, ele alertou para os riscos de maior infiltração criminosa no setor caso o projeto seja aprovado. Bittar enfatizou que o país demonstra dificuldades em controlar suas fronteiras e combater o crime organizado em setores formais da economia, o que comprometeria qualquer tentativa de regulamentação do mercado de jogos.

— É óbvio e evidente que o Estado que não controla o seu território, que perde poder para a facção criminosa, que perde parte da economia brasileira para a facção criminosa, vai controlar os cassinos? Evidente que não. E é evidente que esses cassinos vão parar, se não todos, quase todos, nas mãos das facções criminosas. Por isso, o meu voto é "não" para o projeto de lei dos cassinos — declarou.