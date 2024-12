Girão volta a criticar a proposta que libera jogos de azar

O senador Eduardo Girão (Novo-CE), em pronunciamento nesta terça-feira (4), voltou a criticar o projeto que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos, legaliza o jogo do bicho e permite apostas em corridas de cavalos ( PL 2.234/2022 ).

Girão elogiou o Ministérios do Planejamento e Orçamento e o Ministério da Fazenda, que emitiram pareceres contrários à proposta.

— Em nota pública, o Ministério do Planejamento repudia completamente o PL 2.234, dizendo que não existe projeção confiável quanto à geração de empregos. Um dos argumentos da turma que quer liberar bingo, cassino, jogo do bicho e videobingo é que isso geraria empregos. Mentira! O próprio ministério está confirmando com dados aqui, o Ministério do Planejamento, dizendo que não é confiável que [a iniciativa] vai gerar empregos e que falta também projeção sobre o aumento de arrecadação. Reconhece a gravidade da ludopatia e do impacto nas famílias de mais baixa renda vinculadas ao Bolsa Família. O Ministério da Fazenda se manifesta nessa mesma linha, dizendo que há insuficiência regulatória que pode levar a um cenário desfavorável das políticas públicas de jogos e apostas — disse o senador.

Girão citou o relatório do Financial Action Task Force (FATF), que classifica os cassinos como atividades de alto risco para lavagem de dinheiro, mesmo em países com regulação eficiente. Ele enfatizou que, no Brasil, a fiscalização seria ainda mais difícil devido à extensão territorial e às limitações dos órgãos de controle.

Além disso, o senador levantou suspeitas sobre a atuação de lobistas estrangeiros na defesa do projeto. Ele mencionou uma família da Espanha que teria vínculos com a máfia italiana.

— A jogatina legalizada está também diretamente associada a outros crimes, como, por exemplo, crimes ainda mais graves, como o tráfico de drogas e a prostituição infantojuvenil, além do inevitável aumento do alcoolismo e do tabagismo. Ou seja, é só desgraça. Não podemos permitir o avanço dessa que é uma das iniciativas mais nefastas para a população, e que, por isso, vem sendo rechaçada há três décadas pelo Congresso Nacional. É raro a gente não ver um que teve problema na sua família com o jogo. Essa questão das apostas esportivas [on-line] agravou muito mais a situação. Uma maneira de repararmos o nosso erro de um ano atrás, ou seja, de 12 meses atrás, quando a gente legalizou as bets, é rechaçar esse [projeto relacionado a] cassino e o bingo, porque é muito mais destrutivo — declarou.