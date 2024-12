Romário destaca Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (4), o senador Romário (PL-RJ) destacou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro. Ele ressaltou a importância da inclusão social e destacou os avanços alcançados com a Lei Brasileira de Inclusão , da qual foi relator quando o respectivo projeto de lei tramitou no Senado. O parlamentar reconheceu que, embora a sociedade tenha evoluído no combate ao preconceito, ainda existem desafios a serem enfrentados.

— Saímos de um quadro omissivo, capacitista, para uma sociedade que hoje reconhece a importância de tratar a pessoa com deficiência com respeito, dignidade e, sobretudo, valorização da sua individualidade. Evoluímos do preconceito ao reconhecimento, da negação à consideração, da pena à inclusão. Lembro bem de como se dizia, de maneira torta e ignorante, que ter uma deficiência era um fardo, uma mácula a ser carregada, e de como a diferença era tratada como algo excludente a ser isolado — disse.

Romário destacou o papel dos atletas com deficiência que conquistaram posições de destaque no esporte. E também apontou a importância da Primeira Marcha da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras, realizada em Brasília na terça-feira (3). Ele afirmou que o evento simbolizou a luta por mais mobilidade e visibilidade para os cerca de 50 milhões de brasileiros com deficiência.

— Um contingente que quer e merece ter voz, visibilidade; que exige garantias e o cumprimento dos seus direitos; que quer viver e brilhar com toda a plenitude e intensidade que merece — concluiu.