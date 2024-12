Paim critica abordagens policiais e propõe novas diretrizes para o procedimento

O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (4), manifestou preocupação com o aumento dos casos de violência no Brasil. Ele argumentou ser necessário pensar em novas diretrizes para as abordagens policiais, respeitando a vida e a dignidade humana.

—Os números indicam que a violência no Brasil tem aumentado. São abordagens mal planejadas, truculentas e desumanas, refletindo uma realidade que se alastra pelo país—disse.



Paim destacou os episódios mais recentes de violência policial que a cidade de São Paulo presenciou. Nessa semana, um homem foi jogado de uma ponte e outro foi morto com tiros por furtar embalagens de sabão em um supermercado. Para o parlamentar, as principais vítimas são os mais “vulneráveis”.

—Neste país de muitas reticências e idolatrias, os miseráveis, os humildes e os esquecidos são frequentemente mortos e enterrados sem que suas histórias sejam contadas. Porque esses casos que estão aparecendo quase diariamente são os que são filmados. Mas quantas outras dezenas e dezenas não são filmados?—indagou.



O senador citou dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, pelo qual o país registrou 6.393 mortes por intervenções policiais no ano de 2023. Pediu que o projeto de lei que propõe novas diretrizes para as abordagens policiais ( PL 5.231/2020 ) seja votado na Câmara dos Deputados. O texto foi aprovado no Senado por unanimidade em 2020.

Paim salientou que não é contra os policiais, mas que as abordagens precisam ser modificadas para proteger a vida de todos.

—Ninguém pense que eu estou aqui contra os policiais, mas da forma como está, como diz o gaúcho descambando por todas as cochilhas, de forma a matar homens e mulheres, algo está errado. Isso tudo evidencia a falência de um sistema que deveria assegurar a justiça e os direitos fundamentais—explicou.



Luiza Melo, sob supervisão de Patrícia Oliveira