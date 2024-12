Cleitinho critica limitação do salário mínimo e pede fim dos supersalários

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) criticou, em pronunciamento nesta quarta-feira (4), o pacote de corte de gastos apresentado pelo governo ao Congresso Nacional na semana passada. O parlamentar se declarou contra a possibilidade de congelamento do salário mínimo e defendeu a redução salarial dos parlamentares.

— O corte de gastos sempre recai sobre o povo, nunca sobre quem realmente gera a despesa. Tem que congelar aqui, tem que diminuir aqui o nosso. São os nossos salários que devem ser congelados, diminuídos ou reduzidos. São nossas mordomias e privilégios que devem acabar, não os do povo.

Pela proposta do Executivo, o crescimento do salário mínimo ficaria limitado ao mesmo teto para as demais despesas estabelecido no Novo Arcabouço Fiscal , de 2023: entre 0,6% e 2,5% ao ano.

Cleitinho também informou ter apresentado uma proposta de emenda à Constituição (PEC) determinando o fim dos supersalários no setor público ( PEC 47/2024 ). O texto prevê que auxílios e benefícios de caráter indenizatório sejam somados às demais remunerações para atender ao teto salarial.

— É o momento de resolvermos o problema do país: os cortes de gastos têm que vir daqui. Chega de fazer o povo brasileiro pagar essa conta.