Congresso analisa crédito no Orçamento para o aeroporto de Caruaru

Aeroporto do município de Caruaru, em Pernambuco, poderá receber investimento de mais de R$ 15 milhões - Foto: Seinfra-PE

Um projeto em análise pelo Congresso ( PLN 36/2024 ) abre crédito especial no Orçamento de 2024 para melhorias no aeroporto de Caruaru (PE). O projeto prevê o remanejamento de R$ 15,4 milhões em despesas dentro do Ministério de Portos e Aeroportos.

O objetivo, segundo o ministério, é adequar o aeroporto à operação de aeronaves do tipo 3C (Embraer 195 E2), prevendo a operação instrumentada e o aumento da demanda de passageiros.

De acordo com o Executivo, as dotações que serão anuladas não afetam a programação de execução das despesas até o final do ano.

O projeto será analisado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) e, em seguida, pelo Plenário do Congresso.

