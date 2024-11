Projeto estabelece avaliação periódica da saúde da mulher pelo SUS

Exames serão personalizados para cada paciente e programados para o mês do aniversário - Foto: Prefeitura de Fortaleza

As mulheres poderão ter direito a um check-up anual no Sistema Único de Saúde (SUS), com avaliação médica e exames. Essa é a ideia de um projeto que o Senado em breve vai começar a analisar (PL 1799/2023). A matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira (30) e será enviada ao Senado.

Segundo o texto, a avaliação será feita, preferencialmente, no mês de aniversário da paciente. Os protocolos para o exame deverão contemplar as doenças e complicações de saúde mais incidentes para cada paciente segundo faixa etária, raça, etnia, classe social, local de residência, parâmetros epidemiológicos e outros fatores.

Também está prevista a aplicação de exames de triagem para detectar casos de hipertensão arterial, diabetes e doenças relacionadas ao colesterol, além de orientação nutricional e realização de exames preventivos.

O projeto foi apresentado na Câmara pela deputada Nely Aquino (Podemos-MG). Quando chegar ao Senado, ele será despachado para as comissões pertinentes e designado a um relator.

Campanhas

Os órgãos e entidades que compõem o SUS também deverão fazer campanhas para conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção de problemas da saúde, através de eventos como palestras, simpósios e debates. Informações a serem divulgadas incluem a importância das atividades físicas, orientações sobre atenção integral à saúde mental e o calendário vacinal para cada faixa etária.

No âmbito dos recursos humanos desses órgãos, o projeto prevê a capacitação contínua para atuar na promoção, proteção e recuperação da saúde da mulher.

Com informações da Agência Câmara