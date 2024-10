Paim destaca importância de encontro dos parlamentos do G20 no Congresso

O senador Paulo Paim (PT-RS) ressaltou, em pronunciamento nesta quarta-feira (30), a relevância da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20), que o Congresso Nacional sedia entre 6 e 8 de novembro. O encontro reunirá representantes dos Parlamentos das maiores economias do mundo para discutir desafios globais e buscar soluções conjuntas. O senador afirmou que o evento será um marco para o Brasil e uma oportunidade única de avançar no fortalecimento da cooperação global em benefício de um mundo mais justo e de um planeta sustentável.

Paim ressaltou que o fato de o Brasil estar na Presidência do G20 torna a cúpula uma plataforma ainda mais estratégica para articular respostas coletivas e fortalecer a responsabilidade compartilhada na construção de um futuro mais inclusivo e sustentável. Segundo o senador, foram realizadas cerca de 130 reuniões preparatórias ao longo dos últimos meses, evidenciando o comprometimento e a seriedade que o Brasil está tratando temas de impacto global.

— Entre as prioridades sugeridas pelo governo brasileiro, estão a criação de uma aliança internacional contra a pobreza e a fome e a reforma da governança global, que visam trazer uma nova perspectiva para o desenvolvimento e garantir uma maior equidade e dignidade às populações em situação de vulnerabilidade. Tudo isso com um olhar profundo no meio ambiente.

O parlamentar também destacou projeto de lei, de autoria dele, que institui a linha oficial de pobreza e estabelece que o governo federal deverá definir metas progressivas para erradicação da pobreza e diminuição das desigualdades socioeconômicas ( PL 350/2021 ). O texto está tramitando na Comissão de Assuntos Sociais (CAS).