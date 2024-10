Wellington celebra 40 anos da Facmat e destaca logística de Mato Grosso

Em pronunciamento no Plenário na terça-feira (29), o senador Wellington Fagundes (PL-MT) celebrou o aniversário de 40 anos da Federação das Associações Comerciais do Mato Grosso (Facmat). O senador enfatizou o papel da Facmat no aprimoramento da infraestrutura regional, com foco especial em logística e transporte de cargas.

Segundo ele, Mato Grosso enfrenta desafios logísticos significativos devido à distância dos principais portos do país, o que torna o custo do transporte rodoviário elevado e prejudica a competitividade dos produtos do estado.

— Temos insistido muito, como presidente da Frenlogi [Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura], para buscar alternativas além das rodovias, mas, claro, melhorar as nossas estradas. E quero citar a questão da BR-163, que liga o Mato Grosso do Sul, aliás, todo o Sul do Brasil, entra em Mato Grosso, chega a Rondonópolis, Cuiabá e vai até Miritituba — disse.

Wellington destacou os avanços das ferrovias no estado, que, segundo ele, prometem fortalecer a malha logística e reduzir a dependência do transporte rodoviário. Ele ressaltou a contribuição da Facmat no apoio à expansão da Ferronorte, projeto que conecta Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, passando por Cuiabá.

— A obra está acontecendo de forma extremamente rápida, mais de R$ 5 bilhões sendo investidos só no primeiro trecho entre Rondonópolis, Dom Aquino, Campo Verde e Primavera do Leste, onde vai ser o primeiro terminal, que, com certeza, trará um desenvolvimento muito grande para aquela região. Temos, mais de 5 mil pessoas trabalhando só nesse trecho entre Rondonópolis e Primavera do Leste, que dá 150km aproximadamente — concluiu.