Projeto inclui Carlos Chagas no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria

A CAS aprovou nesta quarta-feira (30), o projeto de lei, o PL 3.967/2024 , que inclui Carlos Chagas no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A homenagem foi proposta pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). Em 8 de novembro de 2024, completam-se 90 anos desde a morte do sanitarista brasileiro.

O senador ressalta que a proposta tem o objetivo de reconhecer o mérito e as contribuições do médico e cientista Carlos Chagas para a saúde pública brasileira — ele foi o responsável pela descoberta da tripanossomíase americana, também conhecida como Doença de Chagas.

“O exemplo de vida desse cientista brasileiro, de incomensurável renome internacional, serve como um farol de inspiração, por demonstrar que a coragem, aliada à inovação e à perseverança, alicerça o caminho para conquistas inauditas”, afirma Pontes na justificativa de sua proposta.

O projeto está em análise na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) , onde deve receber decisão terminativa (ou seja, se não houverrecurso para votação no Plenário do Senado, o texto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados).

Trajetória

Carlos Ribeiro Justiniano Chagas nasceu em 9 de julho de 1878, em Oliveira, município de Minas Gerais. Ele se destacou como médico e pesquisador, especialmente na área da saúde pública.

Graduado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1903, sob a orientação de Oswaldo Cruz, Carlos Chagas começou sua carreira no Instituto Soroterápico Federal. Pontes lembra que, em 1905, Chagas recebeu a missão de combater um surto de malária em Itatinga (SP), e então "desenvolveu técnicas inovadoras de controle do mosquito Anopheles, vetor da doença, que resultaram numa significativa redução dos índices da enfermidade".

O senador salienta que a maior contribuição de Carlos Chagas aconteceu na primeira década do século 20, quando, durante suas pesquisas em Lassance, Minas Gerais, identificou o protozoárioTrypanosoma cruzie descreveu detalhadamente o ciclo da Doença de Chagas e seu vetor, o barbeiro.

Pontes lembra que esse feito lhe trouxe reconhecimento nacional e internacional: ele foi aceito na Academia Nacional de Medicina e foi indicado duas vezes ao Prêmio Nobel.

Livro

O Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria — cujas páginas são feitas de aço — está depositado no Panteão daPátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. O livro traz nomes de personagens históricos como Tiradentes, Zumbi dos Palmares e Santos Dumont, entre outros.

