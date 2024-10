Rodrigo Cunha celebra centenário de Arapiraca

O senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL) destacou, em pronunciamento na terça-feira (29), os 100 anos de Arapiraca (AL), celebrados nesta quarta-feira (30). O parlamentar afirmou que o município, sua cidade natal, surgiu como uma pequena vila de agricultores e hoje é uma das cidades mais prósperas e dinâmicas do Nordeste, destacando-se pelo crescimento econômico e e por sua riqueza cultural.

— Arapiraca é reconhecida em todo o país pelo seu espírito empreendedor e pela sua capacidade de se reinventar. Desde o auge da produção do fumo e das feiras livres até seu desenvolvimento como polo comercial e agrícola, a cidade construiu uma história baseada em muito orgulho, que traz um grande progresso para o povo alagoano.

Rodrigo também afirmou ter destinado mais de R$ 132 milhões em emendas ao município, com recursos para o hospital regional, creches, unidades básicas de saúde, entidades que cuidam de pessoas com deficiência, agricultura familiar, poços artesianos, cultura e esportes. E destacou o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, com o o trabalho em prol do Hospital do Amor de Arapiraca, destinado ao tratamento de câncer.

— Se o câncer de mama é o câncer que mais tira a vida de mulheres, também é um câncer que pode ser tratado, desde que seja identificado de maneira precoce e de maneira correta. E é isso que nós estamos fazendo, através do Hospital de Amor, fisicamente em Arapiraca, mas também móvel, através de duas carretas que percorrem todo o estado de Alagoas levando os serviços para a mulher alagoana.