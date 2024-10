Entrevista com chefe do Arquivo Nacional marca lançamento do livro Arquivo S

O nono livro da coleçãoArquivo S – O Senado na história do Brasilserá lançado nesta sexta-feira (25), às 10h, numa entrevista ao vivo com a diretora-geral do Arquivo Nacional, Ana Flávia Magalhães Pinto, e o jornalista daAgência Senadoque escreveu os textos do livro, Ricardo Westin. A live será transmitida no perfil da TV Senado no YouTube .

O livro compila reportagens da coluna Arquivo S , que é publicada mensalmente no Portal Senado Notícias e conta episódios da história do Brasil a partir dos documentos antigos do Arquivo do Senado.

Um dos textos do novo livro mostra que o futebol feminino foi proibido no Brasil por mais de 40 anos e uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) pediu a sua liberação. Outro texto conta a pouco conhecida trajetória de Laélia de Alcântara, que foi a primeira senadora negra do país.

Na live, a diretora do Arquivo Nacional e o jornalista daAgência Senadofalarão sobre a importância dos arquivos públicos e a necessidade de a sociedade conhecer a história nacional.

A coluna Arquivo S, que foi criada em 2014 pelaAgência Senadoe pelo Arquivo do Senado, recorre aos projetos de lei, aos discursos e aos debates dos senadores de diferentes épocas. Os textos misturam a leveza do jornalismo com o rigor da ciência histórica e entrevistas com historiadores especializados nos temas em pauta.

A coluna é utilizada por professores em salas de aula. Textos do Arquivo S já apareceram em questões do vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e até do recém-criado Concurso Nacional Unificado (CNU).

Há duas semanas, o jornalFolha de S.Pauloreproduziu a reportagem do Arquivo S que contou a história da criação do Dia da Criança, em 1924, por meio de uma norma aprovada pelo Senado e pela Câmara e assinada pelo presidente Artur Bernardes.

Os livros da coleçãoArquivo S – o Senado na história do Brasilpodem ser baixados gratuitamente no site da Biblioteca do Senad o, na versão on-line, ou adquiridos a preço de custo no site da Livraria do Senado , na versão física.

As novas reportagens da coluna, por sua vez, são publicadas no site do Senado na primeira sexta-feira de cada mês.

Para comemorar os dez anos da coluna Arquivo S, a Agência Senado lançou recentemente um quiz com perguntas sobre a história do Brasil .

A live desta sexta-feira será conduzida pelo jornalista, escritor e apresentador Maurício Melo Júnior. Em seguida, a entrevista entrará na programação da TV Senado como episódio do programaLeituras, dedicado à literatura brasileira.