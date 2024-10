Senado celebra Dia Nacional do Hematologista e do Hemoterapeuta

O Senado faz nesta terça-feira (29), às 10h, sessão especial para comemorar o Dia Nacional do Hematologista e do Hemoterapeuta. O requerimento para a sessão foi apresentado pelo senador Izalci Lucas (PL-DF) e subscrito por outros senadores.

A lei que instituiu o dia 29 de outubro como o Dia Nacional do Hematologista e do Hemoterapeuta ( Lei 14.919, de 2024 ) teve origem no PL 3.466/2023 , de autoria da Câmara dos Deputados, relatado pela senadora Zenaide Maia (PSD-RN) e aprovado no Senado em junho.

O dia 29 de outubro foi escolhido porque foi nessa data, no ano de 2008, que houve a fusão da Sociedade Brasileira de Hematologia e do Colégio Brasileiro de Hematologia, dando origem à Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), que passou a congregar a grande maioria dos hematologistas brasileiros. No requerimento da sessão ( RQS 517/2024 ), Izalci destaca a importância do trabalho realizado pelos profissionais.

O médico hematologista é responsável por tratar todas as doenças do sangue, dos órgãos hematopoéticos (relacionados à produção de células sanguíneas) e do tecido linfático, tais como a medula óssea, os linfonodos e o baço. Já o hemoterapeuta é o profissional médico que atua na obtenção e na administração do sangue como instrumento de tratamento para várias condições de saúde.