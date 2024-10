Influenciadora Deolane Bezerra fala à CPI das Apostas Esportivas na terça

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas se reúne na terça-feira (29), às 14h30, para ouvir a influenciadora digital Deolane Bezerra. O requerimento ( REQ 111/2024 ) de convocação da influenciadora foi apresentado pelo vice-presidente da comissão parlamentar de inquérito, senador Eduardo Girão (Novo-CE).

De acordo com Girão, a convocação de Deolane pode ajudar a comissão a esclarecer questões relacionadas à manipulação de jogos e apostas. O senador lembra que a empresária, advogada e influenciadora foi presa em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

O requerimento também registra que, em 2022, Deolane foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de ter relação com a Betzord, empresa de apostas esportivas na internet. Na época, a Betzord era investigada por "crime contra a economia popular e associação criminosa".

A defesa da influenciadora recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que ela não seja obrigada a depor à CPI. O pedido de habeas corpus aguarda julgamento.

Executivo

Na mesma reunião, a CPI também vai ouvir o diretor-executivo da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho. O requerimento ( REQ 113/2024 ) para a convocação de Darwin Filho foi apresentado pelo presidente da comissão, senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

O senador afirma que a convocação do executivo "é imprescindível para que sejam esclarecidas as práticas da Esportes da Sorte, incluindo a legalidade dos recursos movimentados e as possíveis irregularidades ligadas à lavagem de dinheiro e à manipulação de resultados esportivos".

De acordo com o requerimento, existem indícios consistentes de práticas ilícitas, conforme apontado pela investigação da Operação Integration da Polícia Civil de Pernambuco, a mesma que resultou na prisão de Deolane Bezerra.