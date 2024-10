Projeto social de servidores do Senado recebe visita da ativista Luiza Brunet

Luiza Brunet, que sempre esteve à frente de campanhas sociais, ficou emocionada com o projeto e elogiou o trabalho da Liga do Bem.

— É uma surpresa muito agradável e positiva saber que realmente o Senado tem essa preocupação com a parte humanitária e cuida das pessoas. Acredito que é assim que deveria ser sempre.

Ela reforçou que o papel da sociedade civil é alavancar as ações para aumentar o engajamento e atender mais pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, principalmente as mulheres. Luiza conheceu o projeto a convite da amiga Adeline Delgado, que é voluntária da Liga. A visita foi acompanhada pela diretora-geral, Ilana Trombka, e pela coordenadora do grupo de voluntários, Patrícia Seixas Alves.

Ilana destacou a importância da iniciativa voluntária dentro do Senado, ressaltando que a Liga do Bem também atua na conscientização sobre a saúde da mulher. A diretora-geral reforçou as campanhas de corte e doação de cabelo para mulheres que enfrentam a luta contra o câncer e os exames de mamografia para profissionais terceirizadas da Casa.

— Todo ano o Senado dá oportunidade às suas terceirizadas, acima de 40 anos, de realizarem mamografia e consulta médica. Já salvamos a vida de mulheres aqui com essa atenção à prevenção.