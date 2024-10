André Amaral se despede do Senado

Em pronunciamento nesta terça-feira (15), o senador André Amaral (União-PB) despediu-se do Senado e fez um relato dos 120 dias em que esteve à frente do mandato, na condição de primeiro suplente do senador Efraim Filho (União-PB), que retornará ao cargo.

André Amaral registrou que atuou na discussão de projetos relacionados a desenvolvimento econômico, políticas públicas sociais e questões econômicas e de infraestrutura de interesse dos paraibanos e brasileiros. Ele também destacou que defendeu o combate à pobreza e ao trabalho infantil e manifestou apoio ao aumento da representação feminina no Parlamento, a partir do fortalecimento da governança eleitoral e de sistema de cotas.

O senador ressaltou ainda que trabalhou pela implementação futura do Instituto Federal de Educação em Alagoa Grande (PB), que deverá beneficiar a população jovem local.

— Senti muito orgulho de poder representar a Paraíba nesta Casa. Olho para trás e encontro a satisfação do dever cumprido — disse.

Em apartes, a atuação de André Amaral foi saudada pelos senadores Izalci Lucas (PL-DF), Esperidião Amin (PP-SC), Beto Martins (PL-SC) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).