Senado terá sessão especial no Dia Mundial do Diabetes

Para Kajuru, a sessão vai reforçar a importância das políticas de acesso à prevenção e ao tratamento do diabetes - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Senado fará uma sessão especial no dia 14 de novembro para celebrar o Dia Mundial do Diabetes. O requerimento para a sessão ( RQS 677/2024 ), encabeçado pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO), foi aprovado em Plenário nesta terça-feira (15).

“Este dia destaca, ainda, a urgência de políticas públicas que garantam diagnósticos precoces e tratamentos adequados, assegurando suporte às famílias e à sociedade, que desempenham papéis fundamentais no combate à doença. A união de esforços pode promover a saúde e impactar positivamente a vida de milhões de pessoas”, defende o senador.

Kajuru afirma que pequenas alterações no estilo de vida, como atividades físicas e uma alimentação equilibrada, podem prevenir o diabetes tipo 2. Ele também defendeu o acesso à insulina para aumentar a qualidade de vida dos pacientes.

O parlamentar afirma que a sessão vai reforçar a importância das políticas de acesso à prevenção e ao tratamento do diabetes. Ele propõe que sejam convidados representantes da Sociedade Brasileira de Diabetes, do Instituto Diabetes Brasil, da Frente Parlamentar do Diabetes e da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes.