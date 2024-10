Dia do Professor: Pacheco faz homenagem e promete apoio à categoria

Presidente do Senado afirmou que a Casa está comprometida com a solução dos problemas que atingem a categoria - Foto: Pedro França/Agência Senado

Nesta terça-feira (15), data em que se comemora o Dia do Professor, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco prestou uma homenagem aos profissionais do magistério durante a sessão plenário da Casa. Filho da professora Marta Maria Soares, hoje já falecida, Pacheco disse que o Senado está comprometido para solucionar os problemas da categoria.

O presidente abordou desafios persistentes, como baixos salários, precariedade da infraestrutura escolar e a falta de recursos, que afligem a educação no Brasil. Ele destacou a grave questão da insegurança dos professores nas salas de aula e apoiou a iniciativa do governo de limitar o uso de redes sociais e celulares no ambiente escolar. O Ministério da Educação está elaborando um projeto de lei para proibir o uso de celulares nas salas de aula.

— Ser professor é mais que uma profissão, é uma missão: uma missão que carrega consigo a responsabilidade de transformar vidas, de abrir portas para o conhecimento e de preparar cidadãos para os desafios do futuro. [...] Esta Casa está constantemente comprometida com a solução desses problemas que afligem a educação e o livre exercício de professores e professoras — disse.

Pacheco destacou que o 15 de outubro é uma data especial que convida a refletir sobre a importância da educação e o papel daqueles que se dedicam ao ensino e à formação dos brasileiros. Por fim, ele expressou sua gratidão aos professores em nome do Senado Federal.

— Na história de cada médico, engenheiro, advogado, cientista, de cada um de nós que temos o privilégio de ocupar este Plenário, existem professores competentes e dedicados que iluminaram os nossos caminhos e nos guiaram ao longo da nossa jornada. [...] Obrigado aos professores e professoras por sua dedicação incansável e resiliência. Saibam que sua luta é também a nossa — afirmou.