Paim celebra Dia do Professor e destaca desafios da profissão

O senador Paulo Paim (PT-RS) homenageou, em pronunciamento nesta terça-feira (15), o Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro. Ele destacou o papel fundamental desses profissionais na construção de uma nação “próspera e justa". Alertou para os desafios que essa categoria enfrenta no Brasil, como baixos salários, violência nas escolas e dificuldades sociais que afetam o ambiente de trabalho.

— Nos países de maior desenvolvimento, a valorização do magistério é evidente - eles sabem que é fundamental -, sendo a docência uma das profissões mais respeitadas e essenciais na história da humanidade. No Brasil, porém, a realidade não é essa; é outra: ser professor, muitas vezes, é visto como uma das opções entre tantas [outras] de carreira, quando deveria estar em destaque. A verdade é que, no Brasil, o magistério ainda não recebe o reconhecimento que merece, enquanto é preocupação dar esse reconhecimento na maioria dos países desenvolvidos do mundo — avaliou.

O senador ressaltou a importância dos professores na formação ética e moral das crianças e dos jovens e o papel fundamental que desempenham na construção de cidadãos responsáveis e conscientes. Segundo ele, embora a família seja a base da educação social, é o professor quem complementa o desenvolvimento da personalidade dos futuros cidadãos, sejam eles empresários, trabalhadores ou profissionais de outras áreas.

Paim criticou a ideia de que a tecnologia e o fácil acesso à informação poderiam substituir o papel dos educadores. Ele ressaltou que mesmo em um cenário de crescente avanço tecnológico, a presença do professor continua sendo indispensável.

— Valorizar o professor é uma questão de prioridade nacional. Infelizmente, muitos ainda subestimam a importância do professor, acreditando que o acesso à informação por meio da internet, por exemplo, e das tecnologias modernas resolve tudo e que isso pode substituir a figura do educador. Esse é um grande equívoco! O professor, o mestre são insubstituíveis! O professor é o guia, é o farol que ilumina o caminho do conhecimento, do aprendizado, da cultura, de uma visão de mundo. A influência do professor é duradoura, nos acompanha por toda a vida — defendeu.