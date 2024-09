Comissão que acompanha investigação da queda do avião da Voepass ouve representante do Cenipa nesta terça

A comissão externa que acompanha as investigações do acidente com o avião da Voepass realiza audiência pública nesta terça-feira (10) para ouvir representantes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

O debate foi sugerido pelo coordenador da comissão, deputado Bruno Ganem (Pode-SP), e pela deputada Eliza Virgínia (PP-PB), e será realizado a partir das 15 horas, no plenário 3.

Ganem espera que os convidados compartilhem informações detalhadas sobre o acidente e ajudem a comissão a formular recomendações de segurança que possam ser adotadas por companhias aéreas e autoridades de aviação civil para prevenir futuros acidentes.

No dia 9 último, um avião da empresa Voepass que saiu de Cascavel (PR) com destino a São Paulo, caiu em Vinhedo, próximo à capital paulista, matando 62 pessoas.