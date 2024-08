Produtores de Leite recebem capacitação para utilização de subprodutos da mandioca

Produtores de leite na comunidade Morrinhos e proximidades do assentamento Joana D’arc, no município de Porto Velho participaram de uma capacitação com demonstração prática do uso da casca e ramas de mandioca, para alimentação das vacas leiteiras. A atividade técnica educativa ajuda as famílias na alimentação dos animais e na continuação de atividade leiteira, no período de escassez de pastagem por causa da estiagem severa ou de seca extrema. O trabalho, parte das ações do Projeto Consultec, concebido pelo governo de Rondônia para apoiar o desenvolvimento da pecuária leiteira, é executado pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) foi realizado na segunda-feira (19).

O Consultec é uma consultoria técnica desenvolvida por especialistas que atuam diretamente na assistência técnica às famílias produtoras de leite, orientando os produtores em práticas que resultem em melhorias da produtividade e na redução dos custos de produção.

O responsável pelo projeto Consultec no escritório local da Emater-RO, em Porto Velho, Jose Renato Alves, é zootecnista e mestre em bovinocultura leiteira e tem se dedicado em orientar os agricultores familiares a solucionar o problema da falta de pastagem para a alimentação do rebanho, utilizando técnicas para aproveitamento de resíduos, muitas vezes desperdiçado nas propriedades dos agricultores, e também nas pequenas fábricas de farinha de mandioca da região.

Resíduos de mandioca pode substituir até 70% do milho usado na ração

O casal de produtores de leite, Camile e Jose de Lima na estrada do Assentamento Joana D’arc, , estavam com dificuldades para continuar produzindo queijos, principal atividade econômica da família. “Depois que aprendemos a processar os resíduos da mandioca, desidratando, triturando e produzindo uma farelada para fornecer no cocho para as vacas, os animais responderam com mais vigor e produção de leite, aumentando a produção em mais de 30%, passando de uma produção de 60 para 80 litros de leite dia”, evidenciaram.