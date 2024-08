Acre é destaque nacional ao ficar em 2º lugar no ranking dos saldos de empregos gerados pelos pequenos negócios

Mais um levantamento que mostra o crescimento do estado acreano e como ele vem se tornando um ambiente propício para os negócios, uma listagem feita pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e divulgada na última quinta-feira, 8, mostra que o Acre teve destaque no ranking dos saldos de empregos gerados pelos pequenos negócios no mês de junho, ocupando a 2ª posição com saldo de 629 postos de trabalho.

No acumulado do primeiro semestre, o estado apresenta um saldo de 2.420 novas vagas de emprego relacionadas a micro e pequenas empresas. O gerente de Desenvolvimento do Ambiente de Negócios do Sebrae no Acre, Marcelo Macedo, afirma que o fomento ao empreendedorismo por meio das parcerias faz com que os pequenos negócios se fortaleçam e consigam expandir, gerando mais empregos e renda.

“O boletim demonstra bons números em relação ao saldo de empregos gerados e isso destaca a grande importância das MPE [micro e pequenas empresas] para a geração de novos postos de trabalho. Esses dados reforçam o comprometimento do Sebrae em fortalecer o empreendedorismo, auxiliando os empreendedores em diversos âmbitos, e assim desenvolver o ambiente de negócios e a economia local”, disse o gerente.

O governo celebra um setor em ascensão e essa tem sido uma das principais pautas defendidas pelo governador Gladson Cameli. De forma geral, incluindo todos os setores, o saldo de empregos em junho superou 900 vagas.

Feiras são oportunidades para os pequenos empreedendores. Foto: José Caminha/Secom

O governador, ainda em março, aproveitou a Semana da Indústria para anunciar a alteração do decreto do Programa de Compras Governamentais (Comprac), que tem sido a principal estratégia para criar oportunidades no Acre.

Nesse programa, o Estado compra e adquire serviços de empresas acreanas, e, com a alteração, o governo ampliou e modificou os segmentos prioritários para o programa.

O chefe de Estado tem dialogado com os empresários em meio a desafios. Na sua gestão também foi ampliado o sublimite do Simples, uma prova de que o Acre apoia a promoção de negócios, a tecnologia e a inovação.

“Tenho dito sempre, nos meus pronunciamentos, que o Acre é um grande diamante que precisa ser lapidado por todos nós que aqui vivemos, e a maneira dessa lapidação acontecer é por meio da geração de empregos e oportunidades para todos os acreanos e acreanas”, disse o governador em seu discurso.

Via Fundo de Aval para Micro e Pequena Empresa (Fampe), 29 instituições bancárias estão aptas a ofertar os recursos que foram possibilitados com o aporte de R$ 2 bilhões do Sebrae e que vão viabilizar R$ 30 bilhões em crédito nos próximos três anos. No Acre, atuam com o Fampe a Caixa Econômica Federal, o Sicoob e o Sicredi.

Todas essas parcerias estiveram presentes durante a Expoacre Juruá, que ocorreu em Cruzeiro do Sul entre 31 de julho e 4 de agosto. Um evento importante que serve como vitrine e fortalece ainda mais os parceiros do Estado neste desafio.

“É uma parceria fortificada e saudável do Sebrae com o governo do Acre, e o resultado é tudo isso que o público pode perceber, a melhoria do ambiente de negócios e o fortalecimento dos pequenos negócios, cada vez mais trazendo satisfação, melhoria na qualidade de vida das pessoas e resultado econômico. Na feira não temos somente a geração de negócios, temos a transformação, a melhoria na qualidade de vida das pessoas, porque quando elas comercializam, elas ficam felizes”, afirmou o diretor superintendente do Sebrae, Marcos Lameira.

The post Acre é destaque nacional ao ficar em 2º lugar no ranking dos saldos de empregos gerados pelos pequenos negócios appeared first on Noticias do Acre .