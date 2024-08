Estado divulga mapa estratégico da Sefaz com foco no bem-estar social e desenvolvimento socioeconômico sustentável

Com a intenção de contribuir para o bem-estar social, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico sustentável do estado com justiça fiscal, transparência, efetividade na gestão e qualidade nos serviços públicos, o mapa do primeiro planejamento estratégico documentado da Secretaria da Fazenda (Sefaz) foi divulgado na edição dessa segunda-feira, 12, do Diário Oficial do Estado (DOE).

Com prazo de execução de cinco anos (2024-2028), o mapa identifica objetivos que vão desde o aprimoramento da governança até a efetividade da arrecadação, cobrança e recuperação de créditos com segurança jurídica.

Imagem: Ascom/Sefaz

Também destaca a disponibilização de serviços públicos de qualidade, que atendam às necessidades da sociedade por meio da transformação digital, além de buscar estabelecer a governança e a gestão das informações contábeis, fiscais e de transparência no âmbito do Estado.

O mapa prevê, ainda, que o fortalecimento da gestão de pessoas no âmbito intrainstitucional, desenvolvendo competências e reconhecendo o servidor como instrumento de valor e resultados para a sociedade.

Dessa forma, pretende-se aperfeiçoar a produção e a disponibilização de dados e informações relevantes para subsidiar processos de trabalho e tomada de decisões.

Planejamento

O Planejamento Estratégico da Sefaz foi lançado pelo governador Gladson Cameli em solenidade realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Ele integra o plano Agenda Acre 10 Anos, desenvolvido pelo governo, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), com o objetivo de impulsionar o crescimento econômico e a sustentabilidade social no estado a longo prazo.

“Nosso objetivo é contribuir cada vez mais para o fortalecimento da Secretaria de Estado da Fazenda e de sua missão institucional enquanto gestora dos recursos públicos no estado e, consequentemente, do Estado do Acre”, disse o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.

