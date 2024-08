Rondônia é o segundo estado com maior aumento da remuneração dos trabalhadores

Rondônia se destaca como o segundo estado com maior aumento na remuneração real média entre 2021 e 2022. O estado apresentou um crescimento notável de 14,2% no período, ficando atrás apenas do Ceará, que teve um aumento de 15,4%, e à frente do Pará, com 11,4%. De acordo com os dados recentes da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2024, este crescimento na remuneração real média reflete o engajamento do governo de Rondônia em promover políticas públicas que incentivam o desenvolvimento econômico e a melhoria das condições de trabalho para os rondonienses.

Segundo o Coordenador de Geointeligência de Dados Econômicos da Sedec, Pablo Mendonça, a remuneração real média, se refere ao salário do trabalhador já descontado a inflação. “Isso significa o valor real que ele recebe e que reflete seu poder de compra. Por exemplo, se alguém ganhava 1 real em 2021 e passou a ganhar 2 reais em 2022, mas o preço de uma maçã também dobrou, a inflação anulou o aumento. Porém, se a remuneração real aumentou para 4 reais e a maçã passou de 1 para 2 reais, ele pode comprar duas maçãs, indicando um aumento real no poder de compra,” explicou.

POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIMENTOS

AVANÇO ECONÔMICO E SOCIAL

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as políticas públicas adotadas pelo governo incluem incentivos fiscais para empresas que se estabelecem na região, programas de qualificação profissional, e investimentos em infraestrutura. “Estes esforços têm contribuído à criação de novos empregos e elevação da qualidade de vida dos trabalhadores no estado. A atração de novos investimentos e a diversificação da economia local são resultados diretos dessas políticas, que têm como objetivo tornar Rondônia, um polo de desenvolvimento econômico no Norte do Brasil,” pontuou.

De acordo com o vice-governador de Rondônia e secretário da Sedec, Sérgio Gonçalves, o aumento na remuneração real média, é um reflexo do ambiente favorável ao crescimento econômico e à geração de empregos. “Temos trabalhado com políticas que atraiam investimentos, e qualifiquem a a mão de obra e melhorem as condições de vida dos rondonienses,” ressaltou.