Acre e Rondônia promovem troca de experiências no âmbito fiscal

Com a intenção de fortalecer a cooperação entre os estados do Acre e Rondônia, bem como promover a troca de conhecimentos sobre sistemas e práticas relacionados à receita, a Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz/AC) realizou nessa segunda e terça-feira, 15 e 16, uma visita técnica à sede da Secretaria de Finanças de Rondônia (Sefin/RO).

Visita técnica teve como objetivo a troca de experiências e o fortalecimento da gestão. Foto: cedida

A medida contribui para o avanço das tecnologias de monitoramento e fiscalização e desponta como uma oportunidade de desenvolvimento do corpo técnico e das iniciativas que estão sendo desenvolvidos naquela unidade.

“Rondônia é nossa porta de entrada e de saída. Essa parceria entre os fiscos estaduais é de grande valia para ambos os estados, pois a troca de experiências fortalece a gestão, a arrecadação e ainda proporciona uma maior segurança para o bom empresário”, disse o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.

Na ocasião, a delegação acreana foi conduzida pelo secretário adjunto da Receita, Clóvis Gomes, que esteve acompanhado de sua equipe técnica. Segundo ele, o encontro permitiu à Sefaz conhecer mais detalhadamente os sistemas dos impostos sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), bem como o de Inteligência Fiscal; Controle de Renúncias Fiscais; e o de Controle de Créditos Fiscais.

Delegação acreana e equipe técnica da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) de Rondônia. Foto: cedida

“A visita foi fundamental para a troca de experiências e melhorias nos sistemas de fiscalização, e engrandece tanto os sistemas do Acre como o de Rondônia. Essa troca é essencial para qualquer fisco que deseja crescer, visando à melhoria do atendimento ao contribuinte, dos trabalhos de controle e fiscalização. Ganha o Estado e ganha a população com o implemento de novas técnicas de aprimoramento dos trabalhos”, destaca Gomes.