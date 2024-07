Avança criação de Frente Parlamentar Católica

Formação do grupo foi proposta pelo senador Astronauta Marcos Pontes - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (9) um projeto de resolução que cria a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana. O projeto ( PRS 18/2024 ), do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), recebeu voto favorável da relatora, a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), e agora segue para a Comissão Diretora do Senado.

Composta por senadores e deputados interessados, a frente parlamentar terá como objetivo “defender os princípios éticos, morais e doutrinários da Igreja Católica Apostólica Romana”; acompanhar projetos e assessorar os parlamentares na elaboração e votação de propostas.

Na justificativa do projeto, Pontes lembra da importância da Igreja Católica na sociedade brasileira, em particular pelo número de fiéis. Segundo ele, a frente parlamentar vai “representar e defender os interesses da significativa parcela da população brasileira que com ela se identifica, garantindo que suas perspectivas e valores sejam considerados nas discussões legislativas”.

Para Dorinha, a criação da frente promove “um espaço onde lideranças religiosas e políticas podem colaborar em prol do bem comum, garantindo que a voz da comunidade católica seja ouvida e respeitada no Congresso Nacional”.