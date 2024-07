CDR debaterá reestruturação da Sudam com o ministro da Integração

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, virá ao Senado na terça-feira (9) para falar sobre a reestruturação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). A audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) será interativa e está marcada para as 14h.

O pedido para a audiência ( REQ 14/2024 – CDR ) foi apresentado pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC). Para ele, a Sudam desempenha um papel crucial na promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. Ele afirma, no entanto, que os desafios enfrentados pela região, como o desmatamento, a falta de infraestrutura e a desigualdade social, exigem uma reavaliação das estratégias e ações da superintendência.

“A reestruturação da Sudam é necessária para modernização, eficiência, foco em sustentabilidade e melhorias nos serviços prestados aos estados do Norte. Neste sentido, é importante debater a reinstalação dos escritórios regionais para garantir que a Sudam continue a cumprir seu papel estratégico na promoção do desenvolvimento sustentável do Norte do Brasil”, disse o senador no requerimento.