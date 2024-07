Senado debate segurança cibernética nesta terça

A Subcomissão Permanente de Defesa Cibernética realiza na terça-feira (9), às 14h, audiência pública interativa para debater os riscos internacionais em segurança cibernética e a importância de uma agência nacional de segurança digital no Brasil.

A subcomissão, que funciona no âmbito da comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), foi criada por iniciativa do senador Esperidião Amin (PP-SC) para acompanhar a política pública relacionada à defesa cibernética ( REQ 20/2023 - CRE ).

O debate contará com a participação, já confirmada, dos representantes da Venable Advocacia (LLP), Belisario Contreras; do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Santiago Paz; da Amazon Web Services (AWS), Jordana Siegel; do Google, Jorge Blanco; da Trellix, Rafael Gonçalves; da Cloudfare, Paulo Manzato; da Vivo, Ruben Longobuco; e da Agência Americana de Cibersegurança e Infraestrutura (Cisa), Clayton Romans.