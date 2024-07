Audiência debate recuperação do setor turístico no Rio Grande do Sul

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados promove na próxima quarta-feira (3) audiência pública sobre a recuperação do setor turístico no Rio Grande do Sul.

O debate atende a pedido dos deputados Paulo Litro (PSD-PR), Bibo Nunes (PL-RS), Daniel Trzeciak (PSDB-RS) e Alexandre Lindenmeyer (PT-RS).

A audiência será realizada às 15 horas, no plenário 5.

Os parlamentares acreditam que o turismo pode ajudar a recuperação os danos causados pelas enchentes. No entanto, o setor, que ainda não havia se recuperado totalmente da epidemia de Covid-19, hoje enfrenta a interdição do aeroporto de Porto Alegre (RS), e perdas de veículos e equipamentos de empresas vinculadas ao turismo.

Por essa razão, os deputados afirmam que é crucial debater estratégias para recuperar o turismo no Rio Grande do Sul. Eles esperam que a audiência possibilite fazer um levantamento detalhado da situação atual.