Governo e entidades lançam pesquisa voltada a empreendedores do turismo

Com objetivo de mapear e compreender o setor empresarial do turismo no Paraná, a Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Paraná (Sebrae-PR) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio-PR) lançam na próxima terça-feira (5) uma pesquisa online dirigida a estabelecimentos do setor.

“O levantamento permitirá compreender em profundidade o panorama atual, desafios e oportunidades enfrentados pelas empresas relacionadas ao turismo no Estado. O Governo do Paraná está investindo em ferramentas que possibilitem conhecer melhor o segmento, suas demandas e necessidades, facilitando a tomada de decisões para fortalecimento do setor”, explica o secretário de Estado do Turismo, Marcio Nunes.

De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-PR, Ercílio Santinoni, o resultado da sondagem oferecerá uma visão ampla e valiosa para empresários, instituições, órgãos governamentais, acadêmicos e outros interessados no desenvolvimento do setor de turismo no Paraná. “Os insights obtidos serão cruciais para orientar políticas públicas de fomento, estratégias de negócios e investimentos futuros”, diz.

O período da pesquisa vai de 5 de setembro a 9 de outubro deste ano.Para participar e contribuir com o levantamento, basta acessar o formulário online AQUI . A pesquisa é anônima e as respostas individuais serão tratadas de forma confidencial.

Devem responder o questionário pessoas jurídicas ligadas às seguintes atividades: agências de turismo; hotéis e pousadas; organizadores de eventos; guias de turismo; restaurantes, cafeterias, bares e similares;acampamentos turísticos; parques temáticos; casas de espetáculos e equipamentos de animação turística; centros de convenções; empreendimentos de apoio ao turismo náutico e à pesca desportiva; locadoras de veículos para turistas; prestadores de infraestrutura de apoio a eventos; prestadores especializados em segmentos turísticos; e transportadoras turísticas. Podem participar desde produtores rurais e microempreendedores individuais (MEIs) até grandes empresas.

O questionário é rápido e simples – são apenas alguns minutos para sua conclusão. “A participação dos empresários e empresárias do turismo do Paraná é muito importante, pois desta forma poderemos captar sinais que indiquem para onde estamos indo e identificar aspectos relevantes para o futuro do turismo no Paraná”, diz o presidente em exercício do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Ari Faria Bittencourt.