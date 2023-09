Praia de Jaguaruna sediará etapa internacional do circuito de surf Gigantes de Nazaré

Foto: Luis Reis

O litoral catarinense está prestes a se tornar o epicentro das maiores ondas do mundo com

a confirmação da realização de uma etapa internacional do circuito mundial de ondas

grandes dos Gigantes de Nazaré. Após uma reunião entre o governador Jorginho Mello,

secretária Adjunta de Turismo Catiane Seif, Secretário da Casa Civil Estêner Soratto,

Gigantes de Nazaré e Big Waves Brasil, ficou definido que a praia de Jaguaruna sediará

o evento.

Para o governador Jorginho Mello, quando o estado atrai eventos desta relevância, os ganhos são positivos e projetam o estado para investidores e turistas de várias partes do mundo. “Tudo isso gera mais oportunidades de desenvolvimento para Santa Catarina. E ainda temos todo o contexto que gira em torno do aspecto ambiental, além de mostrar nossas belezas naturais, eventos como este, são uma plataforma para promover a conscientização sobre a importância da preservação das praias e dos oceanos, uma questão crucial para a sustentabilidade do turismo e dos esportes aquáticos”, disse o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

O evento, com a participação de surfistas de diversos países, está programado para ocorrer entre abril e junho de 2024, na famosa Laje da Jagua. A etapa em Santa Catarina promete ser uma das mais emocionantes do calendário, oferecendo uma das maiores premiações já vistas no

surf mundial de ondas grandes.

A expectativa da secretaria de Estado do Turismo é de incremento significativo nos setores de hospedagem, alimentação, transporte e comércio em geral. A realização do evento no estado também pode ser um passo importante para tornar Santa Catarina uma parada regular para competições internacionais de surf. Além disso, a grande repercussão na mídia será uma oportunidade para mostrar as belezas e atrações do litoral catarinense.

A Secretária Adjunta de Turismo de Santa Catarina, Catiane Seif, enfatiza a importância

deste evento para o turismo no estado: “Este evento não apenas destaca a beleza e a

potência das ondas catarinenses, mas também promove a integração do turismo e esporte

dentro do governo. É uma oportunidade excelente de atrair a atenção nacional e

internacional para nosso estado e mostrar Santa Catarina como um destino de excelência

para grandes eventos”, frisa.

Para Marcelo Magalhães e Diogo Feliciano, responsáveis pelo “Gigantes de

Nazaré” juntamente com os “Jagua Boys”, este evento é de suma importância para a

visibilidade do estado, como ação para o desenvolvimento do esporte no país. “Ficamos

felizes em poder levar o evento para Jaguaruna, que é um local muito parecido com Nazaré

(Portugal), e como lá, temos a certeza do desenvolvimento do turismo na região que

será muito impactada com ações como essa.”

Foto: Reprodução/Secom SC

Laje da Jagua: a Nazaré de Santa Catarina

A ‘Laje da Jagua’ é uma bancada de pedras situada a cerca de 5km da costa de Jaguaruna,

no litoral sul de Santa Catarina, onde as ondas . A interação única entre a ondulação, a profundidade e as formações rochosas cria condições ideais para a formação de ondas gigantes – que podem atingir até 20 metros de altura – e desafiadoras para os melhores surfistas do mundo.

A atual gestão do Governo do Estado já trabalha para melhorar o potencial turístico do local para surfistas de ondas grandes, observadores e amantes do esporte. Outro marco importante foi conquistado em 2023, quando a Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei de autoria da ex-deputada Federal Ângela Amin e relatoria do deputado federal Daniel Freitas, que concede à Laje da Jagua o título de Capital Nacional da Maior Onda do Brasil.